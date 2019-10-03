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9 شخصيات تونسية تساند مجلة ''Femmes de Tunisie'' في حملتها للتوعية حول سرطان الثدي

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
بلاغ صحفي - سرطان الثدي يمس مرا على 9. في تونس، كل عام يتم الكشف على قرابة 3000 حالة جديدة. للأسف، الرقم هذا بش يكبر في الأعوام الجاية. لكن سرطان الثدي، اللي يمثل ثلث أنواع السرطان إلي تمس النساء، إنجموا نمنعوا منو كان نفيقوا بيه على بكري. على هذاكا لازم نتفقدوا رواحنا.

كل عام عملية ساهلة وبسيطة تمنّع آلاف مريضة ومريض بسرطان الثدي عبر العالم. 25 سنة إلتالي شهر أكتوبر اُعلن شهر المكافحة ضد سرطان الثدي وتسمى أكتوبر الوردي. في الشهر هذا، جمعيات وهياكل صحية ووسائل إعلام يقوموا بالعديد من حملات التوعية.


العام هذا، مجلة " Femmes de Tunisie " إستدعات شخصيات تونسية بش توعي التوانسة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

سهير عمارة، أميرة درويش، إباء حملي، بيكا، شاكرة رماح، اسماء عثماني، باكي، نادية بو ستة، راية بو علاق، لباوا دعوتنا بش يشجعوا النساء بش يمشيوا يتفقدوا رواحهم في نقاط الفحص المجانية إلي بش تكون موجودة في تونس الكل خلال شهر أكتوبر.

تم نشر أول فيديو " teasing " على الشبكات الإجتماعية ل" Femmes de Tunisie " ومازالوا فيديوهات اخرين جايين، فين كل شخصية بش تحكي بطريقتها الخاصة على سرطان الثدي.


  
  
     
  
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