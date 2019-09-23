رضا لينين: قيس سعيد ليس مقاطعا للاعلام الوطني... وهذه رسالتي لحمة الهمامي

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - قال مدير حملة قيس سعيد رضا المكي المعروف باسم "رضا لينين" في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انه سئم الصراعات الفكرية والايديولوجية.
وقال رضا لينين "نحن نريد الاهتمام اكثر بمجالات تهم المواطنين التونسيين متابعا " قيس سعيد ليس مقاطعا للاعلام الوطني وسيطرح كثيرا من التفاصيل في الاعلام المحلي والاجنبي.
وتابع رضا لينين " اتصلت بنا الاعلامية بقناة الحوار التونسي مريم بالقاضي واشترطنا عليها للحضور اسئلة غير هابطة على طريقة بعض الكرونيكورات متابعا " اشترطنا ان يكون الحوار ثنائيا من غير كرونيكورات".
ووجه رضا لينين نصيحة الى الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قائلا "تجدد يا رجل فالافكار تتغير".
وقال رضا لينين "نحن نريد الاهتمام اكثر بمجالات تهم المواطنين التونسيين متابعا " قيس سعيد ليس مقاطعا للاعلام الوطني وسيطرح كثيرا من التفاصيل في الاعلام المحلي والاجنبي.
وتابع رضا لينين " اتصلت بنا الاعلامية بقناة الحوار التونسي مريم بالقاضي واشترطنا عليها للحضور اسئلة غير هابطة على طريقة بعض الكرونيكورات متابعا " اشترطنا ان يكون الحوار ثنائيا من غير كرونيكورات".
ووجه رضا لينين نصيحة الى الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قائلا "تجدد يا رجل فالافكار تتغير".
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Par:independentMen (Tunisia )
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