رضا لينين: قيس سعيد ليس مقاطعا للاعلام الوطني... وهذه رسالتي لحمة الهمامي

Lundi 23 Septembre 2019



باب نات

- قال مدير حملة قيس سعيد رضا المكي المعروف باسم "رضا لينين" في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انه سئم الصراعات الفكرية والايديولوجية.وقال رضا لينين "نحن نريد الاهتمام اكثر بمجالات تهم المواطنين التونسيين متابعا " قيس سعيد ليس مقاطعا للاعلام الوطني وسيطرح كثيرا من التفاصيل في الاعلام المحلي والاجنبي.وتابع رضا لينين " اتصلت بنا الاعلامية بقناة الحوار التونسي مريم بالقاضي واشترطنا عليها للحضور اسئلة غير هابطة على طريقة بعض الكرونيكورات متابعا " اشترطنا ان يكون الحوار ثنائيا من غير كرونيكورات".ووجه رضا لينين نصيحة الى الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قائلا "تجدد يا رجل فالافكار تتغير".