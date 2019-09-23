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رضا لينين: قيس سعيد ليس مقاطعا للاعلام الوطني... وهذه رسالتي لحمة الهمامي

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - قال مدير حملة قيس سعيد رضا المكي المعروف باسم "رضا لينين" في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انه سئم الصراعات الفكرية والايديولوجية.
وقال رضا لينين "نحن نريد الاهتمام اكثر بمجالات تهم المواطنين التونسيين متابعا " قيس سعيد ليس مقاطعا للاعلام الوطني وسيطرح كثيرا من التفاصيل في الاعلام المحلي والاجنبي.

وتابع رضا لينين " اتصلت بنا الاعلامية بقناة الحوار التونسي مريم بالقاضي واشترطنا عليها للحضور اسئلة غير هابطة على طريقة بعض الكرونيكورات متابعا " اشترطنا ان يكون الحوار ثنائيا من غير كرونيكورات".

ووجه رضا لينين نصيحة الى الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قائلا "تجدد يا رجل فالافكار تتغير".


  
  
     
  
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