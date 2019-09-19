في العوينة ..براكاج لمواطن وسلبه امواله

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة من ايقاف منحرف من ذوي السوابق العدلية نفذ براكاج مروع لمواطن بسكين وسلبه امواله وهاتفه الجوال ..
وقد كان منطلق القضية شكاية تقدم بها مواطن الى فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة اكد فيها تعرضه في البداية لاعتداء بالعنف الشديد من قبل نفر ثم سلبه تحت التهديد بسكين ما بحوزته من اموال وهاتف جوال خلال تواجده بمنطقة العوينة وبناءا على الاوصاف التي قدمها المتضرر تم حصر الشبهة في منحرف وبعد ايقافه وعرضه على الشاكي أكد انه نفس الشخص الذي قام بالاعتداء عليه وسلبه.
وبعد انهاء البحاث واحالته على العدالة تم ايداعه بالسجن ...
وقد كان منطلق القضية شكاية تقدم بها مواطن الى فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة اكد فيها تعرضه في البداية لاعتداء بالعنف الشديد من قبل نفر ثم سلبه تحت التهديد بسكين ما بحوزته من اموال وهاتف جوال خلال تواجده بمنطقة العوينة وبناءا على الاوصاف التي قدمها المتضرر تم حصر الشبهة في منحرف وبعد ايقافه وعرضه على الشاكي أكد انه نفس الشخص الذي قام بالاعتداء عليه وسلبه.
وبعد انهاء البحاث واحالته على العدالة تم ايداعه بالسجن ...
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Par:Nouri (Switzerland )
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