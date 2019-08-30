Vendredi 30 Août 2019
باب نات - قال رئيس الجمهورية السابق والمترشح الرئاسي منصف المرزوقي الخميس 29 أوت أن عملية ايقاف المترشح للرئاسة نبيل القروي تنضوي تحت حرب اللوبيات.
وقال منصف المرزوقي في حوار على اذاعة نجمة أف أم " هناك حرب على الفساد وحرب بين الفساد وحادثة نبيل القروي تصفية حساسات بين اللوبيات"، مضيفا " حكومة الترويكا عندما انطلقت في محاربة الفساد تجندت هذه اللوبيات لعرقلتها".
وتابع منصف المرزوقي " كان ماحاربتش الفساد راني لتوة في قرطاج ناكل في القاروس".
وقال منصف المرزوقي في حوار على اذاعة نجمة أف أم " هناك حرب على الفساد وحرب بين الفساد وحادثة نبيل القروي تصفية حساسات بين اللوبيات"، مضيفا " حكومة الترويكا عندما انطلقت في محاربة الفساد تجندت هذه اللوبيات لعرقلتها".
وتابع منصف المرزوقي " كان ماحاربتش الفساد راني لتوة في قرطاج ناكل في القاروس".
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