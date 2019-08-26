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الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ سوقية و الأخير يرد و يتوعّد

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في تحديثة على حسابه الرسمي بالأنستاغرام هاجم، صاحب قناة الحوار سامي الفهري ،أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك بعد سخرية الأخير من المنشطة بقناة الحوار مريم بلقاضي بعد تعاطفها مع المترشح للرئاسية نبيل القروي عقب إيقافه على خلفية تهم بتبيض الأموال و التهرب الضريبي نهاية الأسبوع الماضي، و استعمل الفهري في تحديثته لفظا سوقيا مذكرا بن مبارك بأنه كان دائم الحضور في قناة الحوار.


بن مبارك من جهته رد على الفهري بهذه التدوينة التي نشرها على حسابه الشخصي فايسبوك :

" بعد ما هاجمني اليوم بكلام سوقي رذيل نحبّ نقول لسامي الفهري كلمتين خفاف نظاف:
1- أوّلا انا كنت طول عمري ومن صغري وجهي مكشوف ما عندي مناش نخاف و مسرقتش بلادي و لا تذلّيت لا لسلاطين و لا لحاشيتهم.
2- ثانيا اللي نشرتو تهاجمني بيه هو تحريض واضح على شخصي و سلامتي و دعوة لاغتيالي و تصفيتي جسديا و هذا ما قد يجلبلكً في القريب العاجل متابعة قضائية على أساس قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بالإضافة لقضايا الفساد و اختلاس المال العام اللي تبّع فيك."



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187996

Sly  (Tunisia)  |Lundi 26 Août 2019 à 22h 28m |           
Bravo jawher



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