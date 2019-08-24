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لطفي العماري يدخل في هستيريا : حركولنا قضية الجهاز السري للنهضة و سنقبل بسجن أي واحد موش مشكل

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
باب نات - دخل الاعلامي لطفي العماري في جدال مع النائب كريم الهلالي على خلفية القبض على رئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي نبيل القروي.

واتهم لطفي العماري حكومة الشاهد بالتورط في اللعب بالملفات المتعلقة بالتهرب الضريبي والفساد وذلك لمنع القروي من التنافس في السباق الرئاسي وهو ما رفضه كريم الهلالي الذي اكد بان الشاهد لا علاقة له بالمسالة وان الامر بيد القضاء.
وقال لطفي العماري " هنالك فاسدون كثيرون حتى من المقربين للشاهد ومهدي بن غربية لديه ملفات فساد فلماذا التركيز على القروي متابعا " حركولنا قضية الجهاز السري للنهضة و سنقبل بسجن أي واحد موش مشكل".




  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 187876

Lechef  ()  |Samedi 24 Août 2019 à 14h 17m |           
Lotfi cherche toujours l'agitation : d'un dossier, de la pâte , d'un mouvement.....Il est dynamique, il voudrait toujours voir les choses bouger - des événements , des données , des travaux,.....

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 24 Août 2019 à 13h 49m |           
ياريت يبردولو على قلبو خليه يتصعق ويتصرع من شدة الصدمة

RESA67  (France)  |Samedi 24 Août 2019 à 13h 21m |           
Il a raison. La justice doit être au dessus des partis

Matouchi  (Tunisia)  |Samedi 24 Août 2019 à 13h 04m |           
التعريفة عند هؤلاء
- سب النهضة....5 ألاف دينار
سب الثورة.....2 آلاف دينار
سب الشاهد....1 ألف دينار
سب قطر وتركيا.....100 دينار

الشتيمة بصفة عامة....50 دينار
السب والثلب .....20 دينار
الصياح والصراخ والعويل...10 دنانير الصيحة مع زيادة دينار لكل نفخة
الضرب على الطاولة......5 دنانير
مقاطعة الضيف عندما يقول شيئا في صالح النهضة أو الثورة أو عماد دغيج (مين عماد دغيج ده) 1 دينارر



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