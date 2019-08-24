لطفي العماري يدخل في هستيريا : حركولنا قضية الجهاز السري للنهضة و سنقبل بسجن أي واحد موش مشكل

Samedi 24 Août 2019



باب نات

- دخل الاعلامي لطفي العماري في جدال مع النائب كريم الهلالي على خلفية القبض على رئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي نبيل القروي.واتهم لطفي العماري حكومة الشاهد بالتورط في اللعب بالملفات المتعلقة بالتهرب الضريبي والفساد وذلك لمنع القروي من التنافس في السباق الرئاسي وهو ما رفضه كريم الهلالي الذي اكد بان الشاهد لا علاقة له بالمسالة وان الامر بيد القضاء.وقال لطفي العماري " هنالك فاسدون كثيرون حتى من المقربين للشاهد ومهدي بن غربية لديه ملفات فساد فلماذا التركيز على القروي متابعا " حركولنا قضية الجهاز السري للنهضة و سنقبل بسجن أي واحد موش مشكل".