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جوهر بن مبارك: عودة البحري الجلاصي وغيره من المرشحين الرئاسيين يكشف ارتباك هيئة الانتخابات

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - اتهم استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة التاسعة هيئة الانتخابات بالارتباك وذلك على خلفية عودة عدد من المترشحين ابرزهم البحري الجلاصي.
واضاف جوهر بن مبارك " تم منح المرشحين العائدين بقرار من المحكمة الادارية مدة اكثر من الاخرين ما جعلهم يتمكنون من الحصول على التزكيات الكافية في حين لم يتمكن الاخرون الذين منحوا 48 ساعة من الحصول على تلك التزكيات.
واكد جوهر بن مبارك ان الهيئة اخفقت في هذه النقطة وحرمت مترشحين من استكمال ملفاتهم لضيق الوقت.


وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابرى أكد الغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح، مبينا أن المترشحين المعنيين هم الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.
وأضاف أن المحكمة تفحصت المؤيدات التى تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية وبشرعيتها ، واعتبرت أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاطئة.


  
  
     
  
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