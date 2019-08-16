ميدل إيست آي :الزبيدي مترشح بارز للرئاسة في تونس شريطة أن يتحاشى المناظرات التلفزيونية

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا تحت عنوان
Who will be Tunisia's next president? Here's the shortlist
تحدث فيه عن حظوظ المترشحين للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر من هذه السنة.
و في السياق الحديث عن وزير الدفاع الوطني المستقيل عبد الكريم الزبيدي بعد تقديمه لترشحه للإنتخابات الرئاسية ، قال الموقع البريطاني أن الزبيدي ينظر إليه كشخصية مقربة ووفية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كما أعربت حركة نداء تونس عن دعم ترشحه.
و أضاف المقال بأن الزبيدي يمكن له الذهاب بعيدا في الإستحقاق الرئاسي إذا ما تمكن من إستمالة العائلة الديمقراطية الليبرالية و كذلك اليسارية بإعتباره مستقلا ،كما يرى بعض المراقبين أن وزير الدفاع المستقيل يمكن أن يحقق التوازن في المشهد السياسي، غير أن ظهوره الإعلامي الأخير في ندوة صحفية بعد تقديم ترشحه يؤكد ضعفه التواصلي و سوء تصرف مستشاريه مع وسائل الإعلام و الصحفيين و بالتالي فإن بلوغه الدور الثاني للرئاسية رهين تجاوز أخطائه التواصلية و تحاشيه للمناظرات التلفزيونية مع بقية المترشحين أو الخروج منها بأخف الأضرار...
تحدث فيه عن حظوظ المترشحين للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر من هذه السنة.
و في السياق الحديث عن وزير الدفاع الوطني المستقيل عبد الكريم الزبيدي بعد تقديمه لترشحه للإنتخابات الرئاسية ، قال الموقع البريطاني أن الزبيدي ينظر إليه كشخصية مقربة ووفية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كما أعربت حركة نداء تونس عن دعم ترشحه.
و أضاف المقال بأن الزبيدي يمكن له الذهاب بعيدا في الإستحقاق الرئاسي إذا ما تمكن من إستمالة العائلة الديمقراطية الليبرالية و كذلك اليسارية بإعتباره مستقلا ،كما يرى بعض المراقبين أن وزير الدفاع المستقيل يمكن أن يحقق التوازن في المشهد السياسي، غير أن ظهوره الإعلامي الأخير في ندوة صحفية بعد تقديم ترشحه يؤكد ضعفه التواصلي و سوء تصرف مستشاريه مع وسائل الإعلام و الصحفيين و بالتالي فإن بلوغه الدور الثاني للرئاسية رهين تجاوز أخطائه التواصلية و تحاشيه للمناظرات التلفزيونية مع بقية المترشحين أو الخروج منها بأخف الأضرار...
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Par:lazaro (Tunisia )
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