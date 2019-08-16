Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nasmat El Jonob  

ميدل إيست آي :الزبيدي مترشح بارز للرئاسة في تونس شريطة أن يتحاشى المناظرات التلفزيونية

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا تحت عنوان
Who will be Tunisia's next president? Here's the shortlist


تحدث فيه عن حظوظ المترشحين للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر من هذه السنة.


و في السياق الحديث عن وزير الدفاع الوطني المستقيل عبد الكريم الزبيدي بعد تقديمه لترشحه للإنتخابات الرئاسية ، قال الموقع البريطاني أن الزبيدي ينظر إليه كشخصية مقربة ووفية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كما أعربت حركة نداء تونس عن دعم ترشحه.

و أضاف المقال بأن الزبيدي يمكن له الذهاب بعيدا في الإستحقاق الرئاسي إذا ما تمكن من إستمالة العائلة الديمقراطية الليبرالية و كذلك اليسارية بإعتباره مستقلا ،كما يرى بعض المراقبين أن وزير الدفاع المستقيل يمكن أن يحقق التوازن في المشهد السياسي، غير أن ظهوره الإعلامي الأخير في ندوة صحفية بعد تقديم ترشحه يؤكد ضعفه التواصلي و سوء تصرف مستشاريه مع وسائل الإعلام و الصحفيين و بالتالي فإن بلوغه الدور الثاني للرئاسية رهين تجاوز أخطائه التواصلية و تحاشيه للمناظرات التلفزيونية مع بقية المترشحين أو الخروج منها بأخف الأضرار...

  
  
     
  
rtt-49450ac8d7dde296c1709907f25dc74b-2019-08-16 14:54:45






3 de 3 commentaires pour l'article 187491

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 16 Août 2019 à 15h 59m |           
البريطانيون لهم علاقة حميمة مع الينكي وهم دائما مع كل ما ونشنطن تقرره.
يدركون جيد ان فرسهم ضعيف ولا يملك خبرة لا سياسية ولا اتصالية فشعاره الوحيد انه قريب من الرئيس الراحل، هل نسوا بأن حافظ إبنه كهو أقرب ووارث حزب أبيه ؟

التونسي ليس بغبي يا بريتيش

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 16 Août 2019 à 15h 53m |           
C'est lui qui a déclaré que l'armée Tunisienne n'est pas capable de détecter les avions volant à basse altitude ...

LA HONTE pour un ministre de la défense

Mandhouj  (France)  |Vendredi 16 Août 2019 à 15h 28m |           
Zbydi ce n'est pas un rassembleur. Va t-il arrivé au deuxième tour ? Je ne pense pas.



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 16 أوت 2019 | 15 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:12 16:09 12:31 05:37 04:01
33°
 32° % 36 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
32°-2234°-2236°-2436°-2437°-24
  • Avoirs en devises
    17178,3

  • (15 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19465 DT        1$ =2,85782 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 août)   585,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565969259|187491 2142|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires