المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تكرّم وكالة تونس إفريقيا للأنباء وتمنحها درع "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63a2cdc2a09ed1.22547862_molfjkqnhpieg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 14:05
      
تحصّلت وكالة تونس إفريقيا للأبناء "وات"، اليوم الثلاثاء، على درع "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك لسنة 2025"، الذي تمنحه المنظمة التونسيةلإارشاد المستهلك لعدد من المؤسسات العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني تقديرا لجهودها في مجال احترام حقوق المستهلك.
   
وقد تحصّلت على هذا الدّرع 18 مؤسسة عمومية وخاصة وعديد الهياكل ومنظمات المجتمع المدني على غرار مؤسسة التلفزة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية واتصالات تونس والشركة التونسية للملاحة والبنك التونسي للتضامن والشركة التونسية للبنك ...،وذلك خلال موكب احتضنه مركز النهوض بالصادرات "دار المصدّر" بتونس.


وافاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ"وات"، إنّ تكريم وكالة تونس افريقيا للانباء، المؤسسة الرائدة في الاعلام العمومي، يأتي تثمينا لما تقوم به من جهود في مجال التوعية بأهمية احترام حقوق المستهلك الى جانب اعتمادها مقاربة شفافة ومسؤولة في الاعلام العمومي فضلا عن تفاعلها الايجابي مع مشاغل التونسيين والمجتمع المدني.


وقال: "هذا التكريم ينبع من ثقتنا الكبيرة في هذه المؤسسة التي تحرص على نشر ثقافة حقوق المستهلك وتعزيز الثقة بين الهياكل العمومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني".

وبين أنّ درع "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك" ليس مجرّد تتويج رمزي بل هو رسالة ثقة وشهادة تقدير لمسار مهني ومؤسساتي يضع المواطن في صلب السياسات والقرارات.

وأضاف ان المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، تؤكد بهذا التكريم، أنّ حماية المستهلك مسؤولية مشتركة وأنّ الشراكة بين الهياكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية ووسائل الاعلام هي السبيل الانجع لتحسين جودة الحياة وتعزيز الثقة العامة.
