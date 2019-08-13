الحرارة تتواصل في مستويات عادية ... الرياح بالمناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 50 كلم/س

Mardi 13 Août 2019



باب نات

- الجديد في طقس اليوم هو نشاط الرياح حيث بالمناطق الساحلية تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س.. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والسباحة غير ممكنة في فترة ما بعد الظهر بكافة الشواطئ..وبحسب نشرة محينة من المعهد الوطني للرصد الجوي , من المنتظر ان تتكون مجموعة من الخلايا الرعدية بعد الظهر بالقصرين ، الكاف، جندوبة، باجة وسليانة وقد تشمل محليا بنزرت ونابل.. ترافقها أمطار متفرقة والبرد بأماكن محدودة..الحرارة تتواصل في مستويات عادية ومن المنتظر ان تكون الأرقام بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 37 و42 داخل البلاد..