Mercredi 07 Août 2019



باب نات

- علّق الاعلامي زياد كريشان الأربعاء 7 أوت أن حركة النهضة ضربت عصفورين بحجر واحد بترشيحها عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية.وقال زياد كريشان في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك " النهضة تهدف الى التطبيع مع المجتمع التونسي من خلال تقديم مورو للانتخابات"، مضيفا " لو رشحت حركة النهضة راشد الغنوشي للرئاسيات كانت ستخسر كثيرا".وتابع زياد كريشان " النهضة أرضت القيادات الوسطى والعليا والقواعد بترشيح مورو ".واستدرك زياد كريشان " إلي كان ناوي باش يخطب النهضة لقى روحو على الضحضاح النهضة عطّات للأقربون ".