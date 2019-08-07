Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Al Wail Al Wail  

زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب النهضة لقى روحو على الضحضاح

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - علّق الاعلامي زياد كريشان الأربعاء 7 أوت أن حركة النهضة ضربت عصفورين بحجر واحد بترشيحها عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية.
وقال زياد كريشان في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك " النهضة تهدف الى التطبيع مع المجتمع التونسي من خلال تقديم مورو للانتخابات"، مضيفا " لو رشحت حركة النهضة راشد الغنوشي للرئاسيات كانت ستخسر كثيرا".
وتابع زياد كريشان " النهضة أرضت القيادات الوسطى والعليا والقواعد بترشيح مورو ".
واستدرك زياد كريشان " إلي كان ناوي باش يخطب النهضة لقى روحو على الضحضاح النهضة عطّات للأقربون ".




  
  
     
  
rtt-5a1484b79f93b319e5d6567f75603e77-2019-08-07 13:48:44






0 de 0 commentaires pour l'article 187094



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 07 أوت 2019 | 6 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:22 16:13 12:32 05:29 03:51
41°
 41° % 14 :الرطــوبة
تونــس 30°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
41°-3039°-2537°-2437°-2439°-24
  • Avoirs en devises
    16622,1

  • (6 août)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,20569 DT        1$ =2,86580 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 août)   896,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565187573|187094 13225|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires