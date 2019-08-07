Mercredi 07 Août 2019
باب نات - علّق الاعلامي زياد كريشان الأربعاء 7 أوت أن حركة النهضة ضربت عصفورين بحجر واحد بترشيحها عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية.
وقال زياد كريشان في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك " النهضة تهدف الى التطبيع مع المجتمع التونسي من خلال تقديم مورو للانتخابات"، مضيفا " لو رشحت حركة النهضة راشد الغنوشي للرئاسيات كانت ستخسر كثيرا".
وتابع زياد كريشان " النهضة أرضت القيادات الوسطى والعليا والقواعد بترشيح مورو ".
واستدرك زياد كريشان " إلي كان ناوي باش يخطب النهضة لقى روحو على الضحضاح النهضة عطّات للأقربون ".
وقال زياد كريشان في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك " النهضة تهدف الى التطبيع مع المجتمع التونسي من خلال تقديم مورو للانتخابات"، مضيفا " لو رشحت حركة النهضة راشد الغنوشي للرئاسيات كانت ستخسر كثيرا".
وتابع زياد كريشان " النهضة أرضت القيادات الوسطى والعليا والقواعد بترشيح مورو ".
واستدرك زياد كريشان " إلي كان ناوي باش يخطب النهضة لقى روحو على الضحضاح النهضة عطّات للأقربون ".
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- Hier 21:43 النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: الإعلام الاماراتي المصري مصدوم : مورو الشهير بالدعابة الذي يرتدي البدلة مرة في العام، هل يصلح للرئاسة!