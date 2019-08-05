منظمة الدفاع عن المستهلك: سعر علوش العيد بلغ 1250د

Lundi 05 Août 2019



باب نات

- قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، صباح اليوم الإثنين، إن أسعار أضاحي العيد مرتفعة جدا مشيرا إلى أن "علوش العيد بلغ سعره 1250 دينارا".وأضاف سليم سعد الله في تصريح لرنامج الماتينال، على اذاعة شمس أنه على المواطن الراغب في شراء أضحية العيد التوجه إلى نقاط البيع القانونية والمراقبة.وأشار سعد الله إلى أنه لا يوجد إقبال على شراء الأضاحي بسبب أسعارها المرتفعة وتونس مقبلة على العودة المدرسية إضافة إلى فاتورة الكهرباء.ولاحظ رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، أن هناك طبقة كبيرة من الشعب التونسي قاطعت شراء الأضحية.