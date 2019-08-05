Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Bawada3ak  

منظمة الدفاع عن المستهلك: سعر علوش العيد بلغ 1250د

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، صباح اليوم الإثنين، إن أسعار أضاحي العيد مرتفعة جدا مشيرا إلى أن "علوش العيد بلغ سعره 1250 دينارا".

وأضاف سليم سعد الله في تصريح لرنامج الماتينال، على اذاعة شمس أنه على المواطن الراغب في شراء أضحية العيد التوجه إلى نقاط البيع القانونية والمراقبة.


وأشار سعد الله إلى أنه لا يوجد إقبال على شراء الأضاحي بسبب أسعارها المرتفعة وتونس مقبلة على العودة المدرسية إضافة إلى فاتورة الكهرباء.

ولاحظ رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، أن هناك طبقة كبيرة من الشعب التونسي قاطعت شراء الأضحية.

  
  
     
  
rtt-1b405d3b25da6f5d0390b34a1b1a7d3b-2019-08-05 10:01:22






1 de 1 commentaires pour l'article 186942

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 10h 42m |           
العيب موش في الفلاح، العيب في المواطن اللي إحب يشري ومايهموش.

نتكلمو بصراحة: ياخي قاعدين نعيدو على العلوش كسنة ولة كـ vice ؟؟؟؟



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 05 أوت 2019 | 4 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:14 12:32 05:28 03:48
33°
 38° % 29 :الرطــوبة
تونــس 27°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
38°-2742°-2846°-2939°-2439°-24
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565001654|186942 1760|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires