البنك المركزي التونسي يحقق أرباحا بقيمة 1.153 مليار دينار خلال سنة 2025

حقق البنك المركزي التونسي ارباحا صافية بقيمة 1.153 مليار دينار خلال السنة المالية 2025، وفق ما كشف عنه تقرير "القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات" الذي نشره البنك المركزي.وأظهرت القوائم المالية أن مجموع موازنة البنك المركزي التونسي بلغ عند اقفال السنة المحاسبية 2025، نحو 56.486 مليار دينار، في حين بلغت الموارد الذاتية مستوى إيجابيا قدره 2.984 مليار دينار.كما اشارت البيانات الى تراجع أرباح مؤسسة الإصدار مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت آنذاك 1.363 مليار دينار مقابل 1.153 مليار دينار خلال سنة 2025.وصادق مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2026، على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2025، مع تخصيص 181 مليون دينار كاحتياطي خاص لدعم الأموال الذاتية للبنك.ويتوزع هذا الاحتياطي بين 66 مليون دينار بهدف تكوين احتياطي مرتبط بالاقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي، ومبلغ 115 مليون دينار لتعزيز احتياطي الصمود.