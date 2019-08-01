الصافي سعيد يشرع في جمع التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- كشف الكاتب والناشط السياسي الصافي سعيد أنه شرع في جمع التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية.وقال سعيد في تصريح لـموقع "الصباح نيوز" أنه يأمل الحصول على التزكيات اللازمة في أسرع وقت بما يمكنه من تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.جدير بالذكر أنه على كل مرشح جمع 10 آلاف تزكية من مواطنين للترشح للانتخابات الرئاسية.