حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجية عشقت تونس منذ الصغر

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - تحدثت زوجة الرئيس المؤقت سيران الناصر على خصوصية حياتها الجديدة كزوجة رئيس جمهورية معتبرة أنها عاشت حياة جميلة مليئة بالطموح , هذا وفق ما صرحت به للقناة النرويجية TV 2
و قد جاءت سيران الناصر من النرويج الى تونس منذ سن التاسع عشر حيث انخرطت في المجتمع التونسي و تزوجت من الرئيس الحالي محمد الناصر منذ أكثر من 60 سنة .
وقد تقلدت زوجة الرئيس الحالي, في سن الثلاثين, منصب رئيسة الجمعية التونسية للصحة العقلية.
و قد جاءت سيران الناصر من النرويج الى تونس منذ سن التاسع عشر حيث انخرطت في المجتمع التونسي و تزوجت من الرئيس الحالي محمد الناصر منذ أكثر من 60 سنة .
وقد تقلدت زوجة الرئيس الحالي, في سن الثلاثين, منصب رئيسة الجمعية التونسية للصحة العقلية.
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Par:mandhouj (France )
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