يحدث في تونس: ''رويجل'' تطبيقة توفر رجالا للفتيات التونسيات اثناء خروجهن للشارع

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - من المتوقع إطلاق تطبيقة تحمل إسم "رويجل'' من أجل "تحرير المرأة التونسية" من التحرش بحسب اصحابها.
و حسب الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لهذا التطبيق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشرح شاب يدعى أحمد فرحات مهمة هذه التطبيقة التي تمكن أي إمرأة تونسية من رجل لمرافقتها أينما كانت فقط من أجل حمايتها من التحرش.
ومن المنتظر ان تثير التطبيقة جدلا واسعا في الشارع التونسي.
و حسب الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لهذا التطبيق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشرح شاب يدعى أحمد فرحات مهمة هذه التطبيقة التي تمكن أي إمرأة تونسية من رجل لمرافقتها أينما كانت فقط من أجل حمايتها من التحرش.
ومن المنتظر ان تثير التطبيقة جدلا واسعا في الشارع التونسي.
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Par:daghbaji (Tunisia )
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