نواب البرلمان يصفون قرار طرد زوج المرسني بالخطير

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - عبرت كتلة حركة النهضة اليوم الاثنين 24 جوان 2019، عن تضامنها مع النائبة سناء المرسني وزوجها الذي قالت انه اوقف عن العمل على خلفية موقف عبرت عنه زوجته في إطار واجبها كنائب شعب .
ووصفت الكتلة في بلاغ صادر عنها اليوم قرارا الطرد بـ”السلوك الأرعن للمؤجر الذي يمثل اعتداء على احد نواب الشعب وعلى المجلس”.ودعت مكتب المجلس وكل الكتل للتضامن مع النائبة وعائلتها ووضع حد للضغوط المسلطة عليها فورا.
وكانت المرسني كانت قد قالت إنّه “تمّ منع زوجها من دخول مقر عمله بشركة “Eni” وإعلامه بإيقافه عن العمل بعد أن تمّ تهديده في وقت سابق بأنّ موقف زوجته المعارض لرخصة برج الخضراء لن يكون في صالحه”.
وأشارت المرسني في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك انها عبّرت عن موقفها من "رخصة برج الخضراء" في جلسة للجنة الصناعة والطاقة بكل حرية”
وشدّدت على أن "من هدّد زوجها ومن نفّذ سيتحمّلان مسؤوليته كاملة"، مبرزة أنّها"ستُعبّر عن رأيها اليوم وغدا وأن الترهيب لن يخيفها".
من ناحية أخرى عبر عدد من نواب الشعب في جلسة عامة صباح اليوم عن استنكارهم لما قامت به شركة ENI في حق زوج المرسني... ووصفوا هذا العمل بالخطير الذي وجب التصدي له
وجدد رئيس الجلسة العامة عبد الفتاح مورو التزام البرلمان بحماية النائب والدفاع عنه للقيام بواجبه النيابي بعيدا عن التنكيل به.
ووصفت الكتلة في بلاغ صادر عنها اليوم قرارا الطرد بـ”السلوك الأرعن للمؤجر الذي يمثل اعتداء على احد نواب الشعب وعلى المجلس”.ودعت مكتب المجلس وكل الكتل للتضامن مع النائبة وعائلتها ووضع حد للضغوط المسلطة عليها فورا.
وكانت المرسني كانت قد قالت إنّه “تمّ منع زوجها من دخول مقر عمله بشركة “Eni” وإعلامه بإيقافه عن العمل بعد أن تمّ تهديده في وقت سابق بأنّ موقف زوجته المعارض لرخصة برج الخضراء لن يكون في صالحه”.
وأشارت المرسني في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك انها عبّرت عن موقفها من "رخصة برج الخضراء" في جلسة للجنة الصناعة والطاقة بكل حرية”
وشدّدت على أن "من هدّد زوجها ومن نفّذ سيتحمّلان مسؤوليته كاملة"، مبرزة أنّها"ستُعبّر عن رأيها اليوم وغدا وأن الترهيب لن يخيفها".
من ناحية أخرى عبر عدد من نواب الشعب في جلسة عامة صباح اليوم عن استنكارهم لما قامت به شركة ENI في حق زوج المرسني... ووصفوا هذا العمل بالخطير الذي وجب التصدي له
وجدد رئيس الجلسة العامة عبد الفتاح مورو التزام البرلمان بحماية النائب والدفاع عنه للقيام بواجبه النيابي بعيدا عن التنكيل به.
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