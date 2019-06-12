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جلال بريك : الغنوشي بعبع يأكل من يقتربه

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - قال المرشح للانتخابات الرئاسية جلال بريك عبر امواج اذاعة "راديو ماد"' ان كل شيء جائز في التحالفات السياسية باستثناء التحالف مع حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.
واضاف جلال بريك " راشد الغنوشي ليست له مبادئ واضحة فهو كان يؤيد بن علي ثم عارضه وهو نفس الامر مع مختلف التيارات السياسية.
وتابع جلال بريك " لا يمكنني ان اصافح راشد الغنوشي لان من يصافحه يدخل "بيت الطاعة" ثم يحترق مضيفا.. ''الغنوشي بعبع يأكل من يقتربه''.
واتهم جلال بريك راشد الغنوشي بالتورط في تسليم "كارلوس" صاحب العمليات المسلحة ضد إسرائيل للمخابرات الفرنسية بالتعاون مع السودان.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183771

Aziz75  (France)  |Mercredi 12 Juin 2019 à 10h 45m |           
يوم تصبح رئيس دولة،سأترك جنسيتي التونسية.لا أتشرف بأن تكون رئيس لتونس.أفكارك تافهة و متعطش لسفك الدماء الأحرار.



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