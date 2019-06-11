أساور بن محمد تدخل القفص الذهبي

Mardi 11 Juin 2019



باب نات

- دخلت الفنانة الاستعراضية أساور بن محمد الاثنين 10 جوان القفص الذهبي.وعرفت اساور بن محمد بعد دورها في مسلسل أولاد مفيدة حيث تقمصت شخصية " بشرى ترموس" .