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أساور بن محمد تدخل القفص الذهبي

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - دخلت الفنانة الاستعراضية أساور بن محمد الاثنين 10 جوان القفص الذهبي.
وعرفت اساور بن محمد بعد دورها في مسلسل أولاد مفيدة حيث تقمصت شخصية " بشرى ترموس" .



  
  
     
  
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