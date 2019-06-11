أساور بن محمد تدخل القفص الذهبي

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - دخلت الفنانة الاستعراضية أساور بن محمد الاثنين 10 جوان القفص الذهبي.
وعرفت اساور بن محمد بعد دورها في مسلسل أولاد مفيدة حيث تقمصت شخصية " بشرى ترموس" .
وعرفت اساور بن محمد بعد دورها في مسلسل أولاد مفيدة حيث تقمصت شخصية " بشرى ترموس" .
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Par:Nouri (Switzerland )
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