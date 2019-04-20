Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Chakli Tani Hobbak Inta  

اتحاد الشغل يندّد بسياسات الحكومة وقمعها للتحرّكات السلمية ويؤكّد أن الانتخابات القادمة ستكون فرصة للفرز

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
باب نات - ندّد السبت 20 أفريل، الاتحاد العام التونسي للشغل بسياسات الحكومة التى قال إنها أغرقت الشعب في الديون والفقر والبطالة وأصبحت تهدّد قوتهم اليومي ومستقبل أبنائهم.

كما ندّد في بيان له بسياسة القمع "المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية" واعتبر أنها دليل على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّر لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية مشدّدا على مساندته للتحركات السلمية المشروعة.


ودعا الاتحاد إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة.

وأكّد في ختام بيانه على أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف.

  
  
     
  
rtt-411d7d2a464ca2d983bd08be00571dce-2019-04-20 11:26:42






0 de 0 commentaires pour l'article 180877



En continu

السبت 20 أفريل 2019 | 14 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 19:00 16:01 12:25 05:38 04:05
18°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
18°-1421°-1630°-1527°-1428°-16
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555774016|180877 1172|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires