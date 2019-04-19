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الحقائق الأربع يكشف تعطيل أجهزة الأشعة في المستشفيات العمومية وتحويل وجهة المرضى للمصحات الخاصة

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - كشف الخميس 18 أفريل برنامج الحقائق الأربع عن "فساد جديد في قطاع الصحّة" يتمثّل في تحويل وجهة المرضى من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصة.

وأظهر التحقيق كيف أنه يتم في المستشفيات العمومية تعطيل أجهزة الأشعة وتأخير المواعيد مع المرضى من 6 أشهر إلى أكثر من سنة بصفة متعمّدة حتى يتم تحويل وجهتم إلى المصحات الخاصة بطلب من العاملين في المستشفيات الذين يعملون أيضا في المصحات الخاصة.
وحسب التحقيق فإن أغلب المرضى على سبيل المثال، في "مستشفى فرحات حشاد بسوسة" يتم تحويل وجهتهم إلى مصحّة خاصة على ملك رئيس قسم الأشعة بالمستشفى وهو ما يحصل أيضا في بقية المستشفيات العمومية.





  
  
     
  
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