المرزوقي: عمري ما كنت طرطور

Lundi 26 Juin 2017

بــاب نــات

حمادي الجبالي

الجيش





Publié le:2017-06-26 11:46:12

- قال رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون خادما للشعب وليس العكس.وأضاف المرزوقي في حوار في برنامج شاهد على العصر الذي يبث في قناة الجزيرة " لقد قررت التخلص من القصور الرئاسية في اطار جعل الرئيس قريبا من الشعب.وتابع المرزوقي " المعارضة كانت تعيب علي قربي من الشعب التونسي وتواضعي في حين ان الدولة العصرية قائمة على ضرورة التقارب بين الحاكم والمحكوم.واكد المرزوقي ان سعيى لكي تكون علاقة الشعب التونسي بحاكمه على الطريقة السكندنافية حيث ان الحاكم يعيش عيشة المواطن البسيط.من جانب اخر قال المرزوقي ان اطرافا في السلطة كانوا يرفضون ان اتخذ قرارات معينة مضيفا " رفضت ان اكون " طرطور" كما يقولون.وقال المرزوقي إن حمادي الجبالي رئيس أول حكومة بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، "لا يفهم في السياسة".وأضاف المرزوقي "أن الجبالي لم يكن يريدني كرئيس للجمهورية منذ البداية، حيث كان مناصرا لشخصيات أخرى لأسباب متعددة".وقال إن "الجبالي لم يكن يرد على اتصالاتي التلفونية، وكان يتصرف تصرفات لا يمكن تخيلها، وأول خطأ ارتكبه هو أنه لم يكن يتعامل معي كشريك بل كغريم".وتابع "جلست مع الجبالي وقلت له إننا يجب أن نجري الانتخابات البلدية لأن الديمقراطية تبدأ بها، فضحك وسخر مني، فقلت إن هذا الرجل لا يفهم في السياسة، وأقسم بالله العظيم لو فهم الجبالي الوضع وأجرينا الانتخابات البلدية آنذاك لكنا الآن في السلطة أنا وهو والجميع".وأوضح المرزوقي أنه تعامل مع ثلاثة رؤساء حكومات هم حمادي الجبالي وعلي العريض ومهدي جمعة، مشيرا إلى أن الوحيد من هؤلاء الذي تعامل معه كرجل دولة هو العريض "الذي اعتبره رجل دولة حيث كان يجلس معي كشركاء، أما الجبالي وجمعة فكانا يجلسان معي كغرماء ولم يكونا في مستوى المسؤولية".وتحدث المرزوقي في حديثه عن فترة رئاسته عن علاقته بالجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث كان أبعد الناس عن الجيش باعتباره طبيبا ومثقفا وحقوقيا.وقال "حاولت في البداية عبر الجنرال عمار والوزير عبد الكريم الزبيدي فهم شيء عن المؤسسة العسكرية، لكنهم وضعوا حاجزا أمامي وكانوا يريدون أن أبقى خارج المنظومة، لكنني لست طرطورا فقمت بتعيين الجنرال وشتاتي، وفي ظرف سبعة أشهر تعلمت كيف يعمل الجيش".كما تحدث المرزوقي عن رفضه القاطع إنشاء جهاز أمن رئاسي للتنصت على الخصوم. وعزا عودة النظام القديم إلى الحكم في تونس إلى عدة عوامل منها خيبة الأمل في الثورة، والثورة المضادة، وعدم خبرة الحكومات التي تعاقبت على الحكم، مما سهل عودة منظمة الحكم القديمة.