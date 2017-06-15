المهدي بن غربية : ياسين ابراهيم لم يتعافى بعد من قضية ''لازار'' وتصريحاته تشويش على الحرب ضد الفساد

Credits Jawhara FM
وقال بن غربية في تصريح لإذاعة الجوهرة اف ام اليوم الخميس، إن اتهامات إبراهيم لا تستهدف شخصه وإنما تستهدف الحرب على الفساد وحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها يوسف الشاهد، مؤكدا أن اتهامات إبراهيم الموجهة له باطلة وافتراء وإنه يتحدى اثباتها بالأدلة.
ونفى وجود أي قضية جارية ضده، متابعا "ياسين ابراهيم لم يتعافى بعد من قضية لازار، الذي قمت بواجبي تجاهها لأن الملف حوله عديد الشبهات ومخالف لكل الإجراءات الإدارية لذلك تم إلغاؤه من طرف حكومة الحبيب الصيد".
واعتبر الوزير أن هذه التصريحات والاتهامات تشويش على الحرب ضد الفساد، الذي تخوضها الحكومة حاليا.
وفي ما يلي تسجيل لتصريح الوزير مهدي بن غربية
Publié le:2017-06-15 12:57:20
Par:sarih (Tunisia )
Sur: ياسين ابراهيم : على الشاهد ان يبدا بمهدي بن غربية في محاربة الفساد