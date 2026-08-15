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الزهروني: إيقاف منحرف خطير محل 37 منشور تفتيش

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 09:47 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أول أمس، من محاصرة وإيقاف منحرف مصنف خطيرا داخل منزل بالجهة، تبين أنه محل 37 منشور تفتيش لفائدة عدة محاكم، من أجل قضايا تتعلق بالسرقة والاعتداء بالعنف الشديد والسلب.

كما تبين أن الموقوف محل أحكام سجنية مع النفاذ العاجل في قضايا تتعلق بالسلب والعنف الشديد.


ووفق المعطيات المتوفرة، كان المشتبه به يتحصن داخل منزل بجهة الزهروني، في محاولة لتجنب الملاحقات الأمنية على خلفية مناشير التفتيش الصادرة في شأنه.


وقد تم إيداعه السجن، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنه.
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