الزهروني: إيقاف منحرف خطير محل 37 منشور تفتيش

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أول أمس، من محاصرة وإيقاف منحرف مصنف خطيرا داخل منزل بالجهة، تبين أنه محللفائدة عدة محاكم، من أجل قضايا تتعلق بالسرقة والاعتداء بالعنف الشديد والسلب.كما تبين أن الموقوف محلفي قضايا تتعلق بالسلب والعنف الشديد.ووفق المعطيات المتوفرة، كان المشتبه به يتحصن داخل منزل بجهة الزهروني، في محاولة لتجنب الملاحقات الأمنية على خلفية مناشير التفتيش الصادرة في شأنه.وقد تم إيداعه السجن، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنه.