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سبيس إكس تحقق نموا قياسيا في الإيرادات رغم استمرار الخسائر

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 22:47 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت شركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تحقيق إيرادات بلغت 7.8 مليارات دولار خلال الربع الثاني من سنة 2026، بزيادة قدرها 92% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد هذه النتائج أول تقرير أرباح تنشره الشركة منذ إدراجها في البورصة، بعد طرحها العام الأولي في جوان 2026.


خسائر صافية واستثمارات ضخمة

وأظهرت النتائج المالية تسجيل خسارة صافية بقيمة 541 مليون دولار خلال الربع الثاني، في وقت بلغت فيه النفقات الرأسمالية 18.4 مليار دولار، وذلك في إطار مواصلة الشركة استثماراتها لتطوير برامجها الفضائية وتعزيز بنيتها التحتية.


أكبر طرح عام أولي

وكانت سبيس إكس قد جمعت 86 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي الذي أجرته في جوان الماضي، في أكبر اكتتاب تشهده الأسواق حتى الآن، ما جعل نتائجها المالية الأولى بعد الإدراج محل متابعة واسعة من قبل المستثمرين والمحللين.

ترقب لخطط إيلون ماسك

ويترقب المستثمرون تصريحات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بشأن خطط الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق ببرنامج ستارشيب وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، وسط توقعات بأن تؤثر هذه التصريحات في أداء سهم الشركة خلال الفترة القادمة.
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