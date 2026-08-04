سبيس إكس تحقق نموا قياسيا في الإيرادات رغم استمرار الخسائر

خسائر صافية واستثمارات ضخمة



أكبر طرح عام أولي



ترقب لخطط إيلون ماسك



أعلنت شركة، المملوكة للملياردير، تحقيقخلال، بزيادة قدرهامقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتعد هذه النتائجتنشره الشركة منذ، بعد طرحها العام الأولي فيوأظهرت النتائج المالية تسجيلخلال الربع الثاني، في وقت بلغت فيه، وذلك في إطار مواصلة الشركة استثماراتها لتطويروتعزيزوكانتقد جمعتمن خلالالذي أجرته في، في أكبر اكتتاب تشهده الأسواق حتى الآن، ما جعل نتائجها المالية الأولى بعد الإدراج محل متابعة واسعة من قبل المستثمرين والمحللين.ويترقب المستثمرون تصريحات الرئيس التنفيذيبشأن خطط الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق ببرنامجوخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وسط توقعات بأن تؤثر هذه التصريحات في أداء سهم الشركة خلال الفترة القادمة.