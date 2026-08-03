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إيران "تواصل السخرية" من دونالد ترامب: يلعبون معه "لعبة الدجاجة"

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 20:20 قراءة: 1 د, 29 ث
      
اعتبر أبنير فيلان، المسؤول السابق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن إيران تتبع استراتيجية تقوم على اختبار حدود الرد الأمريكي، معتبرا أنها "تلعب لعبة الدجاجة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى لعبة تقوم على دفع الخصم إلى التراجع في آخر لحظة.

وفي مقابلة مع إذاعة 103FM، قال فيلان إن الإيرانيين يعيشون ما وصفه بـ"نشوة النصر"، مضيفا أنهم يعتقدون أنهم يسيطرون على مضيق هرمز دون أن يواجهوا ردا مباشرا، وأن استراتيجيتهم حتى الآن تحقق أهدافها.


وأضاف أن طهران تدرك أن ترامب لا يرغب في الانخراط في حرب واسعة جديدة، ولذلك فهي مستعدة للمخاطرة ورفع مستوى التحدي، معتبرا أن القيادة الإيرانية تهيئ نفسها لسيناريو يستمر فيه النظام حتى في حال تعرض البنية التحتية والاقتصاد لأضرار كبيرة.


وأوضح فيلان أن ما يعرف بـ"لعبة الدجاجة" (Game of Chicken) هو نموذج في نظرية الألعاب يقوم على مواجهة بين طرفين، ينتصر فيها الطرف الذي ينجح في دفع خصمه إلى التراجع قبل الوصول إلى نقطة الصدام.

وأضاف أن التفوق العسكري لا يكفي وحده لحسم المواجهة، معتبرا أن العامل الأهم هو من يمتلك قدرة أكبر على فرض شروطه السياسية والوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه غير متأكد من أن الضغوط الأمريكية على إيران قد ازدادت بعد الضربات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" أن إيران تواصل السخرية من الرئيس الأمريكي، بينما انتقدت افتتاحية نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" قرار ترامب وقف التصعيد العسكري في الخليج، معتبرة أن الرئيس الأمريكي اكتفى بالحديث عن "اتفاق قيد التبلور" دون تقديم تفاصيل.

وكان ترامب قد أعلن، مساء السبت، أن إيران وعددا من دول الشرق الأوسط طلبت تعليق أي هجوم عسكري، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات أولية تشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء البرنامج النووي الإيراني، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن استعداد واشنطن لتصعيد عسكري واسع، عقب هجمات إيرانية استهدفت سفنا وإطلاق صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن.
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