إيران "تواصل السخرية" من دونالد ترامب: يلعبون معه "لعبة الدجاجة"

اعتبر، المسؤول السابق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن إيران تتبع استراتيجية تقوم على اختبار حدود الرد الأمريكي، معتبرا أنهامع الرئيس الأمريكي، في إشارة إلى لعبة تقوم على دفع الخصم إلى التراجع في آخر لحظة.وفي مقابلة مع إذاعة، قال فيلان إن الإيرانيين يعيشون ما وصفه بـ، مضيفا أنهم يعتقدون أنهم يسيطرون علىدون أن يواجهوا ردا مباشرا، وأن استراتيجيتهم حتى الآن تحقق أهدافها.وأضاف أن طهران تدرك أن ترامب، ولذلك فهي مستعدة للمخاطرة ورفع مستوى التحدي، معتبرا أن القيادة الإيرانية تهيئ نفسها لسيناريو يستمر فيه النظام حتى في حال تعرض البنية التحتية والاقتصاد لأضرار كبيرة.وأوضح فيلان أن ما يعرف بـهو نموذج فييقوم على مواجهة بين طرفين، ينتصر فيها الطرف الذي ينجح في دفع خصمه إلى التراجع قبل الوصول إلى نقطة الصدام.وأضاف أن التفوق العسكري لا يكفي وحده لحسم المواجهة، معتبرا أن العامل الأهم هو، مشيرا إلى أنه غير متأكد من أن الضغوط الأمريكية على إيران قد ازدادت بعد الضربات الأخيرة.وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفةأن إيران تواصل السخرية من الرئيس الأمريكي، بينما انتقدت افتتاحية نشرتها صحيفةقرار ترامب وقف التصعيد العسكري في الخليج، معتبرة أن الرئيس الأمريكي اكتفى بالحديث عندون تقديم تفاصيل.وكان ترامب قد أعلن، مساء السبت، أنطلبت تعليق أي هجوم عسكري، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات أولية تشملوإنهاء، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن استعداد واشنطن لتصعيد عسكري واسع، عقب هجمات إيرانية استهدفت سفنا وإطلاق صواريخ باتجاه