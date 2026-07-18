الخليج... إصابة 13 جنديا أمريكيا وطهران تعلن استهداف جسور في الكويت

إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت





الكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيّرات



أنباء عن استهداف الأسطول الخامس في البحرين



تواصلت، اليوم السبت، المواجهة العسكرية بينوالولايات المتحدة، وسط تصعيد ميداني متسارع شمل هجمات متبادلة على منشآت عسكرية وبنى تحتية في المنطقة.وأعلنتارتفاع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا منذ يوم الاثنين الماضي إلى، وفق أحدث حصيلة رسمية للخسائر.في المقابل، توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكريةبدخول بلاده "مرحلة هجوم شامل" إذا استمرت الضربات الأمريكية لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام.وأعلن الجيش الإيراني، في بيان، تنفيذ المرحلة الرابعة عشرة من عملية، مؤكدا استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة طائرات مسيّرة.وقال إن الهجمات استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في، إضافة إلى مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في، فضلا عن استهداف عدد من الجسور وطرق الربط داخل الكويت.وأضاف أن العملية استهدفت أيضا مراكز قيادة وسيطرة ومنشآت لوجستية ومنظومات دفاع جوي، في إطار ما وصفه بـ"الرد الحاسم" على الضربات الأمريكية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.من جهتها، أعلنتأن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة وصفتها بـ"المعادية"، مؤكدة تفعيل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض الأهداف.وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة عن عمليات الاعتراض، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة، دون الإعلان عن حصيلة نهائية للخسائر أو الأضرار. ([AP News][2])وفي تطور متزامن، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مقرفي البحرين بصواريخ إيرانية، غير أن السلطات الأمريكية لم تؤكد وقوع الهجوم أو تسجيل أضرار، كما سبق أن نفت في مناسبات سابقة صحة ادعاءات مشابهة بشأن استهداف مقر الأسطول.وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف متزايدة من تحولها إلى صراع إقليمي واسع قد يؤثر على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.