الخليج... إصابة 13 جنديا أمريكيا وطهران تعلن استهداف جسور في الكويت
تواصلت، اليوم السبت، المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وسط تصعيد ميداني متسارع شمل هجمات متبادلة على منشآت عسكرية وبنى تحتية في المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ارتفاع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا منذ يوم الاثنين الماضي إلى 13 جنديا، وفق أحدث حصيلة رسمية للخسائر.
في المقابل، توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي بدخول بلاده "مرحلة هجوم شامل" إذا استمرت الضربات الأمريكية لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام.
إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويتوأعلن الجيش الإيراني، في بيان، تنفيذ المرحلة الرابعة عشرة من عملية "الصاعقة"، مؤكدا استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة طائرات مسيّرة.
وقال إن الهجمات استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري، إضافة إلى مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم الجوية، فضلا عن استهداف عدد من الجسور وطرق الربط داخل الكويت.
وأضاف أن العملية استهدفت أيضا مراكز قيادة وسيطرة ومنشآت لوجستية ومنظومات دفاع جوي، في إطار ما وصفه بـ"الرد الحاسم" على الضربات الأمريكية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.
الكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيّراتمن جهتها، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة وصفتها بـ"المعادية"، مؤكدة تفعيل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض الأهداف.
وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة عن عمليات الاعتراض، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة، دون الإعلان عن حصيلة نهائية للخسائر أو الأضرار. ([AP News][2])
أنباء عن استهداف الأسطول الخامس في البحرينوفي تطور متزامن، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بصواريخ إيرانية، غير أن السلطات الأمريكية لم تؤكد وقوع الهجوم أو تسجيل أضرار، كما سبق أن نفت في مناسبات سابقة صحة ادعاءات مشابهة بشأن استهداف مقر الأسطول.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف متزايدة من تحولها إلى صراع إقليمي واسع قد يؤثر على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ارتفاع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا منذ يوم الاثنين الماضي إلى 13 جنديا، وفق أحدث حصيلة رسمية للخسائر.
في المقابل، توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي بدخول بلاده "مرحلة هجوم شامل" إذا استمرت الضربات الأمريكية لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام.
إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويتوأعلن الجيش الإيراني، في بيان، تنفيذ المرحلة الرابعة عشرة من عملية "الصاعقة"، مؤكدا استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة طائرات مسيّرة.
وقال إن الهجمات استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري، إضافة إلى مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم الجوية، فضلا عن استهداف عدد من الجسور وطرق الربط داخل الكويت.
وأضاف أن العملية استهدفت أيضا مراكز قيادة وسيطرة ومنشآت لوجستية ومنظومات دفاع جوي، في إطار ما وصفه بـ"الرد الحاسم" على الضربات الأمريكية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.
الكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيّراتمن جهتها، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة وصفتها بـ"المعادية"، مؤكدة تفعيل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض الأهداف.
وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة عن عمليات الاعتراض، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة، دون الإعلان عن حصيلة نهائية للخسائر أو الأضرار. ([AP News][2])
أنباء عن استهداف الأسطول الخامس في البحرينوفي تطور متزامن، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بصواريخ إيرانية، غير أن السلطات الأمريكية لم تؤكد وقوع الهجوم أو تسجيل أضرار، كما سبق أن نفت في مناسبات سابقة صحة ادعاءات مشابهة بشأن استهداف مقر الأسطول.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف متزايدة من تحولها إلى صراع إقليمي واسع قد يؤثر على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.
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