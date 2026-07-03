تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

تعثر أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال جوان الماضي مسجلا أضعف نمو في أكثر من ‌خمس سنوات، في ظل شطب للوظائف اضطرت له الشركات.وانخفض المؤشر "ستاندرد ⁠آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء ​العوامل الموسمية، إلى 50.8 نقطة في جوان 2026 من 52.6 نقطة في ​ماي 2026، مسجلا أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ فيفري 2021. وظل المؤشر الرئيسي أعلى بقليل فقط من عتبة 50.0 نقطة التي تشير ​إلى عدم حدوث تغير.وتباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى ​منذ جوان 2021، في حين ظلت الأعمال الجديدة، وعلى الرغم من ‌ارتفاعها ⁠إلى أعلى مستوى في ثلاثة اشهر، أقل بكثير من الاتجاه الذي كان سائدا.وتقلصت طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي، في أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2016.وكان الأمر الأكثر لفتا ​للانتباه هو أن الشركات ​خفضت عدد ⁠الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وكانت وتيرة الاستغناء عن الوظائف الأسرع منذ ​أوت 2020.وقال كبير الخبراء ​الاقتصاديين لدى "⁠ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين: "الطبيعة القوية لانخفاض التوظيف تعكس الصدمة التي تلقتها الشركات من الضربة المزدوجة المتمثلة في ضعف ⁠طلب ​العملاء وارتفاع أعباء التكاليف".وأضاف أنه في ​ظل استمرار حذر العملاء وتقليص القوة العاملة بالفعل، فمن المرجح أن يكون أي ​تعاف في القطاع غير النفطي تدريجيا.المصدر: رويترز