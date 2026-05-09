الداخلية البحرينية تعلن القبض على 41 شخصا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم السبت القبض على ​41 شخصا قالت إنهم ⁠على صلة بالحرس الثوري ​الإيراني.

وأضافت الوزارة أنه: "جار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".


وذكرت الوزارة في بيانها أنه: "بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الايراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه".
