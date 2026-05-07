أعمال عنف تهز باريس عقب التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

شهدت باريس أعمال عنف وفوضى واسعة عقب تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ما أسفر عن توقيف 127 شخصا وإصابة 11 آخرين، بينهم حالة خطيرة، إضافة إلى إصابة 23 عنصرا من الشرطة بجروح طفيفة.



وجاء تأهل سان جيرمان بعد تعادله مع بايرن ميونخ بنتيجة 1-1، مستفيدا من فوزه ذهابا 5-4، ليحجز مقعده في النهائي المرتقب أمام أرسنال يوم 30 ماي الجاري في بودابست.



وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن غالبية التوقيفات جرت داخل باريس، مؤكدا أن السلطات تدين بشدة أعمال الشغب التي رافقت الاحتفالات، خاصة بعد تسجيل إصابة خطيرة ناجمة عن استخدام قذيفة نارية.

وشدد نونيز على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات خلال نهائي دوري الأبطال، مشيرا إلى إعداد خطة أمنية موسعة لضمان السيطرة على الأوضاع ومنع تكرار أحداث العنف التي شهدتها العاصمة عقب التأهل.
