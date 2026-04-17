ضابط أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة لن تنتصر قط في الحرب ضد إيران

وكتب الخبير على منصة التواصل Х: "لا يوجد ببساطة أي طريقة واقعية لدى الولايات المتحدة لتحقيق النصر العسكري في هذه الحرب. المهمة معقدة للغاية، وستتطلب موارد وذخيرة أكثر من كل الموجود في ترسانتنا بأكملها، وستستغرق فترة أطول مما لدينا من الوقت".وتابع الضابط السابق القول: "كان يجب علينا قبل اتخاذ القرار بخوض الحرب، أن ندرك الحقيقة البديهية وهي أنه لا يجوز بتاتا حتى محاولة احتلال هذه الدولة. لكننا فعلنا، والآن نجد أنفسنا في هذا الموقف".وأشار ديفيس إلى أن أمام واشنطن مخرجا واحدا فقط من الوضع الحالي: "أن تتصرف كشخص بالغ، وأن تتقبل عواقب قرارها الخاطئ، وأن تنهي كل شيء بأفضل الشروط".في 28 فيفري، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص. وفي 8 أفريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.انتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة. وبينما لم ترد أنباء عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ردا على وقف إطلاق النار في لبنان، بأن مرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز ممكن بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وبعد ذلك، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران، لكنه صرح بأن الحصار المفروض على الموانئ البحرية الإيرانية لا يزال قائما وسيظل ساري المفعول حتى يتم تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بالكامل.كما أعلنت القيادة البحرية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني أنه وفقا لـ "النظام الجديد" للملاحة في المضيق، لا يمكن للسفن المدنية الإبحار إلا على طول مسار محدد.