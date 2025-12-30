ترامب: "حزب الله" يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما ستسفر عنه جهود نزع سلاحه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69536ac3bae049.23255926_qonmligfkephj.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة اللبنانية في وضع غير مريح، معتبرا أن حزب الله يتعامل بشكل سيئ و"سنرى ما ستسفر عنه جهود لبنان لنزع سلاحه".



وخلال إحاطة صحفية إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا سئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان ينبغي لإسرائيل توجيه ضربة إلى "حزب الله" بسبب رفضه نزع سلاحه، فقال: "سنرى بشأن ذلك".







وأضاف: "الحكومة اللبنانية في وضع غير مريح بعض الشيء مع حزب الله"، مشيرا إلى أن حزب الله "يتصرف بشكل سيئ".





يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد وافقت في أوت الماضي على الأهداف الأساسية لخطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله ووضع جدول زمني لإنهاء وجود السلاح غير الرسمي بحلول نهاية عام 2025، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارين 1559 و1701.



وجاء هذا الموقف ضمن بيان وخطاب سياسي يهدف الى تجنيب لبنان حربا شاملة، والاستجابة لضغوط دولية ربطت المساعدات الاقتصادية والمالية ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.



وأكدت الحكومة أن معالجة ملف سلاح "حزب الله" يجب أن تتم عبر الحوار الوطني وصياغة استراتيجية دفاعية توافقية، فيما رفض الحزب اعتبار القرار ملزما له، متمسكا بسلاحه باعتباره موجها ضد إسرائيل وليس شأنا داخليا.

