الحجز المبكر: الترويج الرقمي خيار إستراتيجي

تواصل وزارة السياحة دفع نسق تطوير السياحة الداخلية باعتبارها رافدًا اقتصاديًا مهمًا يساهم اليوم بنسبة 25% من إجمالي النشاط السياحي، مع هدف واضح يتمثل في رفع هذه النسبة إلى 50% خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار قدّمت الوزارة رؤية شاملة ترتكز على الترويج الرقمي والحجز المبكر كخيار إستراتيجي لتحسين جودة الخدمات وتنظيم الموسم السياحي.



ترتكز الرؤية المعلن عنها على إرساءتشمل قنوات الحجز الإلكتروني، وأنظمة الإدارة الذكية، ومنصات ترويج موحّدة تعتمد آليات تسويق حديثة. وتطمح الوزارة من خلال هذا التوجه إلى:خلال فترات الذروة.المقدمة للتونسيين.يعكس تنوّع الوجهات المحلية.باعتبارها آلية تضمن شفافية الأسعار وتوفر خدمات أفضل.تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالعائلات التونسية، عبر:خلال العطل المدرسية.* تطويربهدف تحقيق عدالة تنموية بين الجهات.* تخفيف الضغط عن الوجهات الساحلية في المواسم.وتعكس هذه التوجهات رغبة الوزارة في توزيع الحركة السياحية على مدار السنة، ودعم الوجهات غير التقليدية.تشدد وزارة السياحة على أهمية، من جامعات مهنية إلى أصحاب النزل ومنصات الحجز والمطاعم السياحية. وقد تُرجمت هذه المقاربة من خلال:* إطلاق، التي توفّر عروضًا منظمة وشفافة من حيث الأسعار والخدمات.* مراعاةومتطلباته في ما يتعلق بالجودة، الأسعار، وتجربة الأكل.ولضمان نجاعة هذه المقاربة الرقمية، تعتمد الوزارة على:* أدواتلقياس رضا الحرفاء.* نماذج تشغيل جديدة ترتكز على* تكريسشرطًا أساسيًا لاستقطاب السائح المحلي والمحافظة على ثقته.تؤكد الوزارة أن هذه الجهود ليست ظرفية، بل جزء منتعكس إيمانها بالدور الحيوي للسائح التونسي في:* تنشيط الحركة السياحية طوال السنة.* دعم الاقتصاد الوطني.* تعزيز التنمية خاصة داخل المناطق الداخلية.بهذه الرؤية الرقمية الجديدة، تسعى تونس إلى بناءتستجيب للتحولات العالمية وتمنح السائح التونسي المكانة التي يستحقها في قلب القطاع.