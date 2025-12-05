الحجز المبكر: الترويج الرقمي خيار إستراتيجي
ريم الخماسي
تواصل وزارة السياحة دفع نسق تطوير السياحة الداخلية باعتبارها رافدًا اقتصاديًا مهمًا يساهم اليوم بنسبة 25% من إجمالي النشاط السياحي، مع هدف واضح يتمثل في رفع هذه النسبة إلى 50% خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار قدّمت الوزارة رؤية شاملة ترتكز على الترويج الرقمي والحجز المبكر كخيار إستراتيجي لتحسين جودة الخدمات وتنظيم الموسم السياحي.
منظومة رقمية موحّدة ورؤية جديدة للتسويق السياحيترتكز الرؤية المعلن عنها على إرساء منظومة رقمية متكاملة تشمل قنوات الحجز الإلكتروني، وأنظمة الإدارة الذكية، ومنصات ترويج موحّدة تعتمد آليات تسويق حديثة. وتطمح الوزارة من خلال هذا التوجه إلى:
* تنظيم الطلب خلال فترات الذروة.
* رفع جودة الخدمات المقدمة للتونسيين.
* تطوير محتوى ترويجي رقمي يعكس تنوّع الوجهات المحلية.
* تعزيز ثقافة الحجز المبكر باعتبارها آلية تضمن شفافية الأسعار وتوفر خدمات أفضل.
عروض تفاضلية وتحفيز للسياحة العائليةتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالعائلات التونسية، عبر:
* عروض وأسعار تفاضلية خلال العطل المدرسية.
* تطوير سياحة الإقامة بالمناطق الداخلية بهدف تحقيق عدالة تنموية بين الجهات.
* تخفيف الضغط عن الوجهات الساحلية في المواسم.
وتعكس هذه التوجهات رغبة الوزارة في توزيع الحركة السياحية على مدار السنة، ودعم الوجهات غير التقليدية.
تعاون موسع بين المتدخلين وإطلاق منصات جديدةتشدد وزارة السياحة على أهمية التكامل بين مختلف المتدخلين، من جامعات مهنية إلى أصحاب النزل ومنصات الحجز والمطاعم السياحية. وقد تُرجمت هذه المقاربة من خلال:
* إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للمطاعم السياحية، التي توفّر عروضًا منظمة وشفافة من حيث الأسعار والخدمات.
* مراعاة خصوصيات السائح التونسي ومتطلباته في ما يتعلق بالجودة، الأسعار، وتجربة الأكل.
تقييم مستمر وتجارب مبتكرةولضمان نجاعة هذه المقاربة الرقمية، تعتمد الوزارة على:
* أدوات رصد وتحليل لقياس رضا الحرفاء.
* نماذج تشغيل جديدة ترتكز على التجارب السياحية المبتكرة.
* تكريس جودة الخدمات شرطًا أساسيًا لاستقطاب السائح المحلي والمحافظة على ثقته.
السائح التونسي في قلب الاستراتيجيةتؤكد الوزارة أن هذه الجهود ليست ظرفية، بل جزء من إستراتيجية متكاملة تعكس إيمانها بالدور الحيوي للسائح التونسي في:
* تنشيط الحركة السياحية طوال السنة.
* دعم الاقتصاد الوطني.
* تعزيز التنمية خاصة داخل المناطق الداخلية.
بهذه الرؤية الرقمية الجديدة، تسعى تونس إلى بناء منظومة سياحية عصرية تستجيب للتحولات العالمية وتمنح السائح التونسي المكانة التي يستحقها في قلب القطاع.
