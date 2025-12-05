Babnet   Latest update 12:47 Tunis

الحجز المبكر: الترويج الرقمي خيار إستراتيجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932b6cf4eeff3.66496028_qefjpohnigmkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 11:35 قراءة: 1 د, 46 ث
      
ريم الخماسي

تواصل وزارة السياحة دفع نسق تطوير السياحة الداخلية باعتبارها رافدًا اقتصاديًا مهمًا يساهم اليوم بنسبة 25% من إجمالي النشاط السياحي، مع هدف واضح يتمثل في رفع هذه النسبة إلى 50% خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار قدّمت الوزارة رؤية شاملة ترتكز على الترويج الرقمي والحجز المبكر كخيار إستراتيجي لتحسين جودة الخدمات وتنظيم الموسم السياحي.



منظومة رقمية موحّدة ورؤية جديدة للتسويق السياحي

ترتكز الرؤية المعلن عنها على إرساء منظومة رقمية متكاملة تشمل قنوات الحجز الإلكتروني، وأنظمة الإدارة الذكية، ومنصات ترويج موحّدة تعتمد آليات تسويق حديثة. وتطمح الوزارة من خلال هذا التوجه إلى:

* تنظيم الطلب خلال فترات الذروة.
* رفع جودة الخدمات المقدمة للتونسيين.
* تطوير محتوى ترويجي رقمي يعكس تنوّع الوجهات المحلية.
* تعزيز ثقافة الحجز المبكر باعتبارها آلية تضمن شفافية الأسعار وتوفر خدمات أفضل.

عروض تفاضلية وتحفيز للسياحة العائلية

تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالعائلات التونسية، عبر:

* عروض وأسعار تفاضلية خلال العطل المدرسية.
* تطوير سياحة الإقامة بالمناطق الداخلية بهدف تحقيق عدالة تنموية بين الجهات.
* تخفيف الضغط عن الوجهات الساحلية في المواسم.

وتعكس هذه التوجهات رغبة الوزارة في توزيع الحركة السياحية على مدار السنة، ودعم الوجهات غير التقليدية.

تعاون موسع بين المتدخلين وإطلاق منصات جديدة

تشدد وزارة السياحة على أهمية التكامل بين مختلف المتدخلين، من جامعات مهنية إلى أصحاب النزل ومنصات الحجز والمطاعم السياحية. وقد تُرجمت هذه المقاربة من خلال:

* إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للمطاعم السياحية، التي توفّر عروضًا منظمة وشفافة من حيث الأسعار والخدمات.
* مراعاة خصوصيات السائح التونسي ومتطلباته في ما يتعلق بالجودة، الأسعار، وتجربة الأكل.

تقييم مستمر وتجارب مبتكرة

ولضمان نجاعة هذه المقاربة الرقمية، تعتمد الوزارة على:

* أدوات رصد وتحليل لقياس رضا الحرفاء.
* نماذج تشغيل جديدة ترتكز على التجارب السياحية المبتكرة.
* تكريس جودة الخدمات شرطًا أساسيًا لاستقطاب السائح المحلي والمحافظة على ثقته.

السائح التونسي في قلب الاستراتيجية

تؤكد الوزارة أن هذه الجهود ليست ظرفية، بل جزء من إستراتيجية متكاملة تعكس إيمانها بالدور الحيوي للسائح التونسي في:

* تنشيط الحركة السياحية طوال السنة.
* دعم الاقتصاد الوطني.
* تعزيز التنمية خاصة داخل المناطق الداخلية.

بهذه الرؤية الرقمية الجديدة، تسعى تونس إلى بناء منظومة سياحية عصرية تستجيب للتحولات العالمية وتمنح السائح التونسي المكانة التي يستحقها في قلب القطاع.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319752


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 ديسمبر 2025 | 14 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:17
05:45
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet15°
15° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
17°-12
20°-13
20°-14
20°-13
  • Avoirs en devises
    24651,1

  • (04/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,93836 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :