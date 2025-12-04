Babnet   Latest update 10:54 Tunis

مدفيديف لأوروبا: لن نلجأ للمحاكم بل ستدفعون "تعويضات حقيقية" بعد هزيمتكم إن مسستم أموال روسيا

Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 10:19
      
وكالات - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف استعداد روسيا لاستعادة أصولها في أوروبا "على شكل تعويضات حقيقية" من الأعداء المهزومين، إن أقدمت بروكسل على سرقتها وخلقت ذريعة الحرب.

وكتب مدفيديف على منصة "ماكس" الروسية:"إذا حاول الاتحاد الأوروبي المجنون سرقة الأصول الروسية المحتجزة في بلجيكا، من خلال إصدار ما يسمى بـ'القرض التعويضي' لأوكرانيا، فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تُصنّف، وفقاً للقانون الدولي، باعتبارها نوعا خاصا من حالات الإعلان عن الحرب (casus belli)، مع جميع العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لبروكسل وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وفي تلك الحالة، لن يتم استرداد هذه الأموال عبر المحاكم، بل من خلال "تعويضات حقيقية" يدفععها أعداء روسيا المهزومين".



