الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي مباشر بين الدار البيضاء ولوس أنجلوس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق أول خط جوي مباشر يربط بين الدار البيضاء ومدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ابتداءً من 7 جوان 2026، وذلك بمعدّل ثلاث رحلات أسبوعيًا.



ويمثل هذا المسار الجديد أول خط مباشر يربط إفريقيا بالساحل الغربي للولايات المتحدة في ظرف زمني لا يتجاوز 12 ساعة، في إطار توسيع شبكة الرحلات طويلة المدى للشركة.









وأوضحت الشركة، في بلاغ صحفي، أن الخط يأتي استجابة للطلب المتزايد على السفر بين القارات، لاسيما مع اقتراب تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الشمالية. ويستهدف الخط الجاليات المغربية والإفريقية، إلى جانب السياح ورجال الأعمال والمشجعين الراغبين في متابعة هذا الحدث العالمي.



وأكد حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، أن هذا الخط الجديد "يمثّل مرحلة مهمة في مسار الشركة، ويترجم طموح المملكة في تعزيز الربط الجوي مع أبرز الأقطاب الاقتصادية والثقافية عبر العالم، بما يدعم الترويج لوجهة المغرب داخل السوق الأمريكية".



برنامج الرحلات

سيتم تشغيل الخط عبر طائرات بوينغ 787 دريملاينر المعروفة براحتها وتقنياتها المتطورة، وفق الجدول التالي:



من الدار البيضاء إلى لوس أنجلوس

• الثلاثاء – الجمعة – الأحد

• الإقلاع: 04:00 فجرا (بالتوقيت المحلي)

• الوصول: 08:20 صباحا



من لوس أنجلوس إلى الدار البيضاء

• الإقلاع: 10:20 صباحا

• الوصول: 05:25 صباح اليوم الموالي

