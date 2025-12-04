<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69315073897782.52549582_nelpgkmjfohqi.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر العراق قرارًا بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكلّ من "حزب الله" اللبناني وحركة "أنصار الله – الحوثيين"، وذلك ضمن قائمة تضم 24 كيانًا صنّفتها السلطات العراقية كـ تنظيمات إرهابية بسبب "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، وفق ما جاء في العدد الأخير من جريدة الوقائع العراقية الرسمية.



تفاصيل القرار





نشرت الصحيفة الرسمية قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61) بتاريخ 28 أكتوبر 2025، والصادر استنادًا إلى:





* أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015

* المادة (10/ ثالثًا) من نظام تجميد أموال الإرهابيين

ما عرضه مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب* بتاريخ 19 مارس 2025



وينصّ القرار على تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة للكيانات المشمولة.



الكيانات المعنية

جاء كلّ من:



* تسلسل 18: حزب الله – لبنان

التهمة: المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي



* تسلسل 19: الحوثي (أنصار الله) – اليمن

التهمة: المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي



ضمن قائمة ضمّت 24 كيانًا، تبدأ بـ "الجماعة الإسلامية" (تسلسل 1) وتنتهي بـ "القاعدة" (تسلسل 24).

