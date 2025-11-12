الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914aaac575224.87219647_npjhmeqkiolgf.jpg width=100 align=left border=0>

فرانس 24 - وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء، على طلب نطيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون منذ عام في الجزائر. كما تم السماح لصنصال بمغادرة البلاد ونقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء.