الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال

الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 60
24°
22°
الــرياح:
3.6 كم/س
15°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
- Avoirs en devises
25137,2
(11/11)
- Jours d'importation
107
- 1 € = 3,40932 DT 1$ =2,94633 DT
- Solde Compte du Trésor (11/11) 747,3 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 30 132) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 18 638) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 268) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 17 235) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 16 191) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 15 488) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 15 488) جريمة قتل بشعة تهزّ منطقة باب سويق
( 14 685) ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: أحكا
( 14 554) بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قص
( 14 408) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 13 440) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 13 343) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 12 872) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 12 767) وزارة التربية تنشر روزنامة الامتح
( 12 464) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 12 422) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 12 087) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 11 835) المنستير: يوم إعلامي تحسيسي بجمّال
( 11 651) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
( 11 438) أحمد الجزيري: إضراب عام يومي 3 و4
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318360