الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914aaac575224.87219647_npjhmeqkiolgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 16:40
      
فرانس 24 - وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء، على طلب نطيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون منذ عام في الجزائر. كما تم السماح لصنصال بمغادرة البلاد ونقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء.


