عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد

أفادت وسائل إعلامية باكستانية سقوط 12 قتيلا وإصابة 20 آخرين في تفجير قرب مجمع المحاكم في العاصمة إسلام آباد.







More visuals emerging from Islamabad: Scenes show panic and heavy damage near the District & Sessions Court following the bomb blast.



False flag operation by Asim Munir #Islamabad #Pakistan #BreakingNews #Blast pic.twitter.com/EAT13T8kOK — TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) November 11, 2025

ووفقا لتقارير الإعلام الباكستاني، هز انفجار مجمع المحاكم في القطاع G-11 من العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وقد استجابت فرق الطوارئ على الفور للحادث، في حين أكدت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في وقت كان يشهد ازدحاما مروريا وحضورا كثيفا من الناس في محيط المحكمة، ما أدى إلى إصابة عدد من المحامين والمدنيين.وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار وقع داخل سيارة متوقفة في موقف المحكمة، وقد اندلعت النيران في السيارة عقب الانفجار، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أنحاء المجمع.