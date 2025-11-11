عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد
أفادت وسائل إعلامية باكستانية سقوط 12 قتيلا وإصابة 20 آخرين في تفجير قرب مجمع المحاكم في العاصمة إسلام آباد.
ووفقا لتقارير الإعلام الباكستاني، هز انفجار مجمع المحاكم في القطاع G-11 من العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وقد استجابت فرق الطوارئ على الفور للحادث، في حين أكدت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في وقت كان يشهد ازدحاما مروريا وحضورا كثيفا من الناس في محيط المحكمة، ما أدى إلى إصابة عدد من المحامين والمدنيين.
More visuals emerging from Islamabad: Scenes show panic and heavy damage near the District & Sessions Court following the bomb blast.— TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) November 11, 2025
False flag operation by Asim Munir #Islamabad #Pakistan #BreakingNews #Blast pic.twitter.com/EAT13T8kOK
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار وقع داخل سيارة متوقفة في موقف المحكمة، وقد اندلعت النيران في السيارة عقب الانفجار، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أنحاء المجمع.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318273