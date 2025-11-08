Babnet   Latest update 07:34 Tunis

بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ee1fd42c817.99787318_pjlgenkomifhq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 06:22 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وجه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رسالة حادة لخلفه دونالد ترامب وحاشيته من الحزب الجمهوري معتبرا أن تصرفاتهم تشي بأنهم ملوك يلطخون سمعة الولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في حفل استقبال نظمته الحزب الديمقراطي في ولاية نبراسكا: "رسالتي إلى ترامب وحاشيته... أنتم تعلمون أن لدينا ديمقراطية هنا، والحقيقة أنه في النظام الديمقراطي لا يوجد ملوك. لا يوجد. لا يوجد".



وأضاف الرئيس السابق: "إنكم بتصرفاتكم هذه تُلطخون سمعة بلادنا بالعار".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق كان قد خطط في البداية للترشح لإعادة انتخابه العام الماضي، لكنه انسحب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس بعد أدائه الضعيف في المناظرات مع ترامب، والتي خسرت الانتخابات لاحقاً. ومن الناحية القانونية، يحق لبايدن، على عكس ترامب، الترشح للمنصب مرة أخرى في عام 2028، نظراً لأنه شغل ولاية رئاسية واحدة فقط.

وقد قدم بايدن نفسه، الذي كان أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة، لخصومه السياسيين مسوغات متكررة للتشكيك في قدراته الإدراكية، حيث كان يرتكب الهفوات بانتظام في خطاباته العامة.

وامتطى الجمهوريون ظهر هذه الأخطاء في الصراع الحزبي لطرح تساؤلات حول قدرة بايدن على قيادة الدولة بفعالية. وخلال فترة ولايته، تعثر وسقط مرات عديدة، وتورط في أخطاء، وواجه صعوبات في صياغة أفكاره.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318107


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet24°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
21°-14
22°-16
22°-14
24°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*