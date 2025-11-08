بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"

وجه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رسالة حادة لخلفه دونالد ترامب وحاشيته من الحزب الجمهوري معتبرا أن تصرفاتهم تشي بأنهم ملوك يلطخون سمعة الولايات المتحدة.



وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في حفل استقبال نظمته الحزب الديمقراطي في ولاية نبراسكا: "رسالتي إلى ترامب وحاشيته... أنتم تعلمون أن لدينا ديمقراطية هنا، والحقيقة أنه في النظام الديمقراطي لا يوجد ملوك. لا يوجد. لا يوجد".



وأضاف الرئيس السابق: "إنكم بتصرفاتكم هذه تُلطخون سمعة بلادنا بالعار".يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق كان قد خطط في البداية للترشح لإعادة انتخابه العام الماضي، لكنه انسحب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس بعد أدائه الضعيف في المناظرات مع ترامب، والتي خسرت الانتخابات لاحقاً. ومن الناحية القانونية، يحق لبايدن، على عكس ترامب، الترشح للمنصب مرة أخرى في عام 2028، نظراً لأنه شغل ولاية رئاسية واحدة فقط.وقد قدم بايدن نفسه، الذي كان أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة، لخصومه السياسيين مسوغات متكررة للتشكيك في قدراته الإدراكية، حيث كان يرتكب الهفوات بانتظام في خطاباته العامة.وامتطى الجمهوريون ظهر هذه الأخطاء في الصراع الحزبي لطرح تساؤلات حول قدرة بايدن على قيادة الدولة بفعالية. وخلال فترة ولايته، تعثر وسقط مرات عديدة، وتورط في أخطاء، وواجه صعوبات في صياغة أفكاره.