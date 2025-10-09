إعلام إسرائيلي: الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بغزة بعد المصادقة عليه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e77e324f70c2.86574825_ileqpgomhfjnk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، في ظل غياب إعلان رسمي عن الأمر حتى الآن.



وكان من المتوقع أن يأتي الإعلان الرسمي عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد اجتماع مرتقب للحكومة الإسرائيلية للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

