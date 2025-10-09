Babnet   Latest update 23:06 Tunis

إعلام إسرائيلي: الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بغزة بعد المصادقة عليه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e77e324f70c2.86574825_ileqpgomhfjnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 10:18 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، في ظل غياب إعلان رسمي عن الأمر حتى الآن.

وكان من المتوقع أن يأتي الإعلان الرسمي عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد اجتماع مرتقب للحكومة الإسرائيلية للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.



ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

بدورها، توقعت هيئة البث الإسرائيلية تصديق الحكومة على اتفاق غزة، واستبعدت أن ينسحب منها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، رغم معارضتهما الاتفاق.

أتى ذلك بعد تأكيد القناة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يصلان مساء اليوم إلى إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه من المرجح أن يزور إسرائيل في الأيام المقبلة ويلقي خطابا في الكنيست بأعقاب الاتفاق على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316316


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    