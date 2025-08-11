اكتشاف أضخم الثقوب السوداء في الكون

أعلن علماء الفلك عن اكتشاف واحد من أكثر الثقوب السوداء ضخامة في التاريخ، إذ تبلغ كتلته 36 مليار مرة كتلة الشمس.



يقع هذا الثقب الأسود في مركز مجرة قديمة تبعد نحو 5 مليارات سنة ضوئية عن الأرض، ويُظهر ظاهرة فلكية نادرة تعرف باسم "حلقة أينشتاين"، وهي انحناء مضيء للضوء بفعل تأثير الجاذبية، وفق دراسة نُشرت في مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



"هذا الثقب الأسود في حالة خمول، فهو لا يشع ضوءًا ولا يبتلع المادة بنشاط كما في الكوازارات. ومع ذلك، فإن جاذبيته الهائلة تشوه نسيج الزمكان لدرجة تحرف الضوء القادم من مجرة أبعد خلفه، مكوّنةً تأثير العدسة الجاذبية."

كيف تم الاكتشاف؟



"بدمج هاتين الطريقتين يمكننا التأكد تمامًا من وجود هذا الثقب الأسود، الذي يعد من أكبر عشرة ثقوب سوداء من حيث الكتلة، وربما الأضخم على الإطلاق. كما أن منهجيتنا تمنحنا ثقة عالية في تقدير كتلته مقارنة بالدراسات السابقة."

"مقبرة مجرية"



وقال، عالم الفلك بالجامعة الفيدرالية في ريو غراندي دو سول بالبرازيل والباحث الرئيسي في الدراسة:وأشار ميلو إلى أن اكتشاف هذا الثقب الأسود "النائم" تحقق بفضل رصد تأثير جاذبيته.اعتمد العلماء على طريقتين رئيسيتين:1.: حيث لاحظ الفلكيون نجومًا قرب المركز تتحرك بسرعات تصل إلى، ما يدل على وجود كتلة هائلة تؤثر على مسارها.2.: عند مرور ضوء مجرة بعيدة قرب جسم ضخم مثل هذا الثقب الأسود، ينحني الضوء مكوّنًا حلقة مضيئة تُعرف بـ"الحدوة الفضائية" (Cosmic Horseshoe)، مما يسمح بحساب كتلة الجسم المسبب لهذا التشوه الضوئي.وقال، أستاذ بجامعة بورتسموث:يقع هذا الثقب الأسود داخل ما يُعرف بـ"المجرة الأحفورية" أو، وهي مجرات تشكلت من اندماج عدة مجرات ولم تعد تُكوّن نجومًا جديدة، بل تحتوي فقط على بقايا نشاط نجمي قديم.ويرجح العلماء أن ضخامة هذا الثقب نتجت عنداخل مجرات متصادمة، حيث أضاف كل اندماج كتلًا جديدة إلى الثقب المركزي حتى بلغ حجمه الحالي الهائل.