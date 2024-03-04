قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة الليلة الماضية

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قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الاثنين جراء قصف الطيران الإسرائيلي لعدة مناطق سكنية في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد:"7 مواطنين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر، إضافة لعدد من المفقودين، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة".





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كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال غزة.



وقتل عدد من المواطنين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء أمس الأحد، جراء قصف القوات الإسرائيلية منزلا وسط قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بـ"استشهاد 12 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط القطاع".



كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمال القطاع.



ويواصل الجيش الإسرائيلي وللشهر الخامس عمليته العسكرية على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 30,410 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إلى 15 طفلا.



وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.