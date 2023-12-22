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فيديو.. انسحاب المصلين لحظة اعتلاء كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنبر في رام الله

Publié le Vendredi 22 Decembre 2023 - 16:22 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المصلين في أحد مساجد رام الله في الضفة الغربية المحتلة انسحبوا من المسجد لحظة اعتلاء محمود الهباش كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنبر لإلقاء خطبة الجمعة.

وقال ناشطون إن انسحاب المصلين من المسجد جاء اعتراضا على إلقاء الهباش خطبة الجمعة، وقد عُرف بمواقفه المناهضة للمقاومة الفلسطينية وخصوصا حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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وقبل أيام، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الهباش قوله إن الرئيس محمود عباس أدان حركة حماس في كل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لن يفعل ذلك علنا بينما الحرب مستمرة في قطاع غزة.

وكشف الهباش أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة شرط أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية وليس كمقاول لحساب إسرائيل على حد تعبيره.

وأضاف الهباش أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قادرة على ضبط الأوضاع في غزة تماما مثل ما تفعل حاليا في الضفة الغربية، لكنه أقر بأن هناك حاجة إلى فترة انتقالية مدتها 6 أشهر على الأقل حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من إعادة التأهيل قبل أن تتمكن من العودة إلى حكم غزة.


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