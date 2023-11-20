الأمم المتحدة: الحرب في غزة وصلت إلى مستوى وحشي لم نشهده منذ عقود

قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إن الحرب في غزة أودت بحياة العديد من الأشخاص في وقت قياسي وبمستوى من الوحشية لم نشهده منذ عقود، حيث قتل أكثر من 4600 طفل في خمسة أسابيع.



جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، حيث تقول اللجنة إن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 15 نوفمبر، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية يعد "خطوة إيجابية" من جانب المجتمع الدولي، لكنه لا ينهي "الحرب المستعدة" ضد الأطفال.





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ووفقا لدراسة أجرتها منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية، يعيش 468 مليون طفل في مناطق النزاع المسلح حول العالم، وهو ما يمثل حوالي 20% من عدد الأطفال في العالم البالغ 2.4 مليار طفل، بناء على إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".



ووفقا لأعضاء اللجنة، فقد بلغ العدد العالمي للأطفال الذين قتلوا أو شوهوا 8630 طفلا في عام 2022، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد في عام 2023 بسبب الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقد قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل في وقت سابق إن هناك نحو مليون طفل في قطاع غزة، كثير منهم مفقودون أو محاصرون تحت أنقاض المباني المنهارة.



وخلفت الحرب المستمرة على غزة منذ 45 يوما أكثر من 13 ألف قتيل من بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة حسب سلطات غزة. وعلى الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.