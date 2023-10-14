صمت محمد صلاح يثير الجدل.. حملات عربية لمواجهة دعاية الاحتلال في غزة

حين يشهد العالم أحداثًا كبيرة، يسعى المشاهير من كافة المجالات لإبداء آرائهم بشأن ما يحدث، وقد نجحت الدعاية الإسرائيلية في تجنيد عدد من مشاهير العالم لصالح تبني روايتها والدفاع عنها خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.



فمع الساعات الأولي للقصف، اختار البعض من النجوم التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وغارات مكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أبدى بعض آخر دعمًا واضحًا لإسرائيل.





أين محمد صلاح؟

وبين هذا وذاك، هناك من امتنع عن التعبير أصلًا، والتزم الصمت، على غرار النجم المصري محمد صلاح، الذي أثار غياب أيّ تعليق له على حرب غزة الجدل الواسع عبر منصّات التواصل.وعند الحديث عن المشاهير وموقفهم تجاه ما يحدث في فلسطين اليوم، يكاد اسم اللاعب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنكليزي لا يغيب عن أحاديث الناس فهو اللاعب العربي الأشهر عالميًا، لكن موقفه من الأحداث حتى الآن هو الصمت.وموقف صلاح هذا، اعتبره البعض سلبيًا بالنظر إلى مواقف لاعبين آخرين في دوريات أوروبية قوية مثل محمد النني لاعب أرسنال الإنكليزي، والمصري مصطفى محمد لاعب "نانت" الفرنسي، ولاعبون عرب مشاهير أبرزهم الجزائري رياض محرز قائد المنتخب الجزائري.كذلك، وجه البعض رسائل عتاب لمحمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال الناشط بلال في مقطع فيديو على يوتيوب: "لم تدعم أهل فلسطين، ولم تقدم تعازيك حتى أهل الشهداء الذين سقطوا، لكنك قدمت تعازيك في السابق عندما ماتت ملكة بريطانيا".وتابع: "القضية الفلسطينية ليست بالعقل إنما في القلب. لا يجب أن يقال عنك فخر العرب".