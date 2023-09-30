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مجلس النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 20:16 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - أقر مجلس النواب الأميركي، يوم السبت، مشروعا مؤقتا للموازنة لمنع الإغلاق الحكومي، وذلك قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.

ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القرار المؤقت لمدة 45 يوما لتجاوز الإغلاق الحكومي.

...

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الامر الذي أيده الديموقراطيون.

وخلال يوم السبت شهد الكونغرس المزيد من المفاجأت والاقتراحات من قبل كبار المشرعين للحيلولة دون إغلاق الحكومة الأميركية واستمرار عملها.


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