فاجعتان تهزان الجزائر..عائلتان تقضيان اختناقا

شهدت الجزائر يوم الاثنين فاجعتين مؤلمتين حيث لقي 9 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم اختناقا بالغاز بولاية المسيلة، فيما لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز بولاية سطيف.



وأفادت قناة "النهار" بأن 9 أشخاص من عائلة واحدة (تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و50 عاما) لقوا مصرعهم اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون في شقتهم ببوسعادة بولاية المسيلة، إذ يتعلق الأمر برجل وزوجته وأولاده الخمسة وشخصين من عائلته.



وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في بوسعادة بحدود الساعة التاسعة والنصف مساء، وسط بلدية بوسعادة، من أجل الحادث.



في حين لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز، مساء اليوم، في حادث مأساوي هز بلدية عين ولمان بولاية سطيف.



وأوضحت الحماية المدنية أن الضحايا توفوا إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة ببلدية عين ولمان بولاية سطيف.



وتدخلت مصالح الحماية المدنية بحدود الساعة العاشرة والنصف، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.



