أعمال شغب في بروكسل بعد مباراة بلجيكا والمغرب


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 18:29 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات - اندلعت أعمال شغب في بروكسل، الأحد، حيث هاجم عشرات الأشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن إثر فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بحسب ما أفادت الشرطة.


وأوردت الشرطة، في بيان، أنه حتى ما قبل نهاية المباراة "سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة" في وسط المدينة "الأمر الذي أخلّ بالأمن العام".

..

.

وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات، فيما تسلح البعض بعصي وأضرم آخرون حريقا في الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور.

وأوضحت الشرطة أن "صحفيا أصيب في وجهه بمفرقعات"، وتدخل عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
..
...


وتعامل نحو 100 من عناصر الأمن مع الحوادث، وقد أصيب بعضهم بمقذوفات أثناء التدخل.

وطالبت الشرطة السكان والمشجعين بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، وأغلقت محطات مترو وشوارع للحد من الازدحام.

وقال رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز عبر تويتر: "أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر اليوم. لقد تدخلت الشرطة بحزم. لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة. الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام".

وأضاف: "أمرت الشرطة بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق مثيري الشغب".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257467



World cup
  11:00 Japon - Costa Rica 0-1
  14:00 Belgique - Maroc 0-2
  17:00 Croatie - Canada 3-1
  20:00 Espagne - Allemagne

En continu...

Toutes les news...
الأحد 27 نوفمبر 2022 | 3 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:47 12:14 07:09 05:38
Babnet
16°
 Babnet18° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1518°-1416°-1217°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    21927,2

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36444 DT        1$ =3,23020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   473,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   