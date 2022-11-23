ملك المغرب يؤكد “الموقف الثابت” من قضية الصحراء خلال استقباله غوتيريش في الرباط

: أكد العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء، خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في القصر الملكي في الرباط، على “الموقف الثابت” للمملكة بشأن قضية الصحراء الغربية، وضرورة “تسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة”، وذلك في ضوء القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.







وأفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل المغربي جدد دعم بلاده “لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا من أجل قيادة المسلسل السياسي، وكذا لبعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار”.



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وجرى استقبال الملك محمد السادس لغوتيريش بحضور ميغيل غراسا المستشار الخاص للأمين العام، ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.



وأفاد البيان المغربي بأن غوتيريش أثنى على المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، الذي يعقد بفاس، واعتماد إعلان قوي يحث على الالتزام، وضروري أكثر من أي وقت مضى في سياق دولي مضطرب.

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كما أشاد بالالتزام الدائم لملك المغرب من أجل النهوض بقيم الانفتاح، والتسامح، والحوار واحترام الاختلافات.



ونوه غوتيريش بالمساهمة البناءة والثابتة للمغرب من أجل حفظ السلام وتوطيده، وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية وخاصة في القارة الأفريقية.





وأفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل المغربي جدد دعم بلاده “لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا من أجل قيادة المسلسل السياسي، وكذا لبعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار”.وجرى استقبال الملك محمد السادس لغوتيريش بحضور ميغيل غراسا المستشار الخاص للأمين العام، ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.وأفاد البيان المغربي بأن غوتيريش أثنى على المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، الذي يعقد بفاس، واعتماد إعلان قوي يحث على الالتزام، وضروري أكثر من أي وقت مضى في سياق دولي مضطرب.كما أشاد بالالتزام الدائم لملك المغرب من أجل النهوض بقيم الانفتاح، والتسامح، والحوار واحترام الاختلافات.ونوه غوتيريش بالمساهمة البناءة والثابتة للمغرب من أجل حفظ السلام وتوطيده، وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية وخاصة في القارة الأفريقية.