بعد فيديو حفلة ميريام فارس المثير.. القبض على 6 سعوديين في الرياض!


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 09:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على 6 مواطنين بعد مقطع فيديو متداول خلال حفلة الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، في الرياض، أثار جدلا.


وأعلن جهاز الأمن العام السعودي، في تغريدة على "تويتر"، أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو خلال مشاجرة في مكان عام بمدينة الرياض".

وأضاف أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الشجار، الذي يظهر مجموعة من الشبان وهم يشتبكون بالإيدي والكراسي، خلال حفلة للمغنية اللبنانية ميريام فارس، الخميس الماضي.



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